По данным продовольственной организации ООН в октябре мировые цены на продовольствие выросли на 3% и достигли максимума с 2011 года. Больше всего подорожали растительное масло, зерновые и молочная продукция.
По данным продовольственной организации ООН в октябре мировые цены на продовольствие выросли на 3%
По данным продовольственной организации ООН в октябре мировые цены на продовольствие выросли на 3% и достигли максимума с 2011 года. Больше всего подорожали растительное масло, зерновые и молочная продукция.