На Украине остановлено большинство энергоблоков на тепловых энергостанциях из-за нехватки угля, — сообщил депутат Верховной рады, зампред бюджетного комитета Иван Крулько. По его словам, есть угроза веерных отключений из-за недостатка электроэнергии, в том числе, в больницах. Ранее в Верховном раде утверждали, что Россия заблокировала поставки угля на Украину из Казахстана. В российском Минэкономразвития корреспонденту РИА Новости подтвердили прекращение поставок угля для украинских ТЭС. В министерстве объяснили, что это связано с растущими потребностями в энергетическом угле внутри России. При этом в ноябре российские компании продолжат поставлять на Украину другие виды угля.