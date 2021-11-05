В Госдуме объявили о готовности обсудить снятие неприкосновенности с депутата Валерия Рашкина в случае необходимости

В отношении представителя фракции КПРФ ранее возбудили уголовное дело о незаконной охоте.

Если генеральный прокурор обратится с просьбой о снятии иммунитета Валерия Рашкина, Госдума незамедлительно назначит заседание, выслушает аргументы главы ведомства и примет решение. Об этом объявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Депутата задержали в Саратовской области в конце прошлой недели. В автомобиле Рашкина полицейские нашли тушу лося, топор и два окровавленных ножа. Как утверждали в Следственном комитете, неподалёку был обнаружен охотничий карабин c прицелом ночного видения, патроны и разрешение на оружие на имя депутата.

По факту произошедшего завели дело по уголовной статье о незаконной охоте, по которой предполагаемому нарушителю грозит штраф до полумиллиона рублей или лишение свободы на срок до двух лет. Рашкин в свою очередь настаивал, что нашёл тушу животного, когда гулял в лесу, и загрузил её в машину, чтобы отвезти в полицию.

Валерий Рашкин заседает в Госдуме с 99-ого года. Он известен критикой властей и неоднократными депутатскими запросами с требованием проверить информацию из расследований о коррупции.