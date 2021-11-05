Сотрудники скорой помощи в Еврейской автономной области продолжают увольняться из-за нежелания проходить вакцинацию

Заявления об увольнении написали 12 человек в селе Пашково, сообщил главный врач скорой медицинской помощи региона Владислав Коган. Таким образом число уволившихся медиков выросло до 27. В департаменте информационной политики Еврейской автономной области, в свою очередь сказали, что покинуть свои должности решили 26 человек из двух отделений. Среди них 8 фельдшеров, 5 медсестер. Остальные – уборщицы и водители, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на региональную администрацию. В ведомстве добавили, что решение медиков считают «их законным правом».

Накануне стало известно о 15 работниках станции скорой помощи в городе Облучье, которые изъявили желание уйти по причине отказа от вакцинации. Своё решение, по словам Когана, они объяснили тем, что за время пандемии коронавирусом не болели поэтому прививаться не хотят. Один из сотрудников «скорой» рассказал агентству РИА Новости, что он и его коллеги подрабатывают в «ковидном» госпитале и якобы уже выработали иммунитет.

В региональном департаменте здравоохранения в свою очередь, отреагировали на ситуацию при помощи соцсетей. В аккаунте ведомства в Инстаграме появилось обращение Владислава Когана, который заверил, что в случае окончательного увольнения сотрудников Облучье и близлежащие районы без медиков не останутся.

Ранее власти Еврейской автономной области ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан включая работников сферы здравоохранения.