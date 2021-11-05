Казахстан не подтверждает заявление Украины о том, что Россия блокировала транзит угля

В министерстве промышленности заявили, что речь идет о некоторых ограничениях из-за загруженности инфраструктуры.

Ранее депутат Верховной рады Украины Андрей Герус сообщил, что Россия остановила транзит угля из Казахстана на Украину, заблокировав поставки для украинских теплоэлектростанций. Эту информацию РИА Новости подтвердили в российском министерстве экономики, указав, что прекращение поставок энергетического угля Украине связано с растущими потребностями внутри России.

