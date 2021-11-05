NASA запустит корабль, ему предстоит столкнуться с астероидом в рамках испытания технологии предотвращения катастроф

NASA запустит небольшой космический корабль, которому предстоит столкнуться с астероидом в рамках испытания технологии предотвращения катастроф, которые грозят Земле в случае столкновения с крупным небесным телом. Корабль не уничтожит астероид, он должен изменить его орбиту, — уточнили в NASA. Аппарат выведет в космос ракета SpaceX, старт назначен на 24 ноября.

