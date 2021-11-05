Руанда и Сенегал в середине будущего года наладят производство вакцины от коронавируса, разработанной BioNTech

Руанда и Сенегал в середине будущего года наладят производство вакцины от коронавируса, разработанной немецкой компанией BioNTech. По оценкам африканского центра по контролю и профилактике заболеваний, только пять процентов жителей континента полностью вакцинированы от коронавируса. При этом в Руанде хотя бы одну дозу получили около 30% населения. В Кигали – это столица и крупнейший город страны – полностью вакцинировано почти все взрослое население.

