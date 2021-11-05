В Италии позволят вакцинированным «Спутником V» получить бустерную дозу вакцины Pfizer или Moderna

Италия готова выдать цифровой сертификат о вакцинации россиянам, которые помимо «Спутника» привьются препаратом, одобренным европейским медицинским регулятором. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны.

Доза вакцины Pfizer или Moderna и затем пропуск green pass в Италии. С помощью него люди смогут посещать кафе, рестораны, музеи, другие общественные и культурные заведения, ездить на транспорте. Речь как пояснили в министерстве здравоохранения Италии, идёт об иностранцах, вакцинированных препаратами, не признанными Европейским агентством лекарственных средств. Это российский Спутник и китайский Синовак. Тем, кто прошёл полный курс вакцинации этими препаратами предоставят green pass, приводит агентство ANSA слова министра здравоохранения Италии. Привиться можно будет не позже чем через полгода после завершения первого курса вакцинации. На включении людей, привитых «Спутником» в систему green pass ранее настаивал глава российского МИД. Итальянские власти обещали это сделать. Напомню, вакцину «Спутник» в России зарегистрировали позапрошлым летом, но до сих пор её нельзя применять в странах ЕС. Препарат всё ещё проходит проверку. Не одобрила его и Всемирная организация здравоохранения.

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В России рассчитывают, что все претензии к вакцине «Спутник» международные эксперты снимут до конца года. Между тем по данным агентства Рейтер ВОЗ может одобрить российский препарат только в первом квартале следующего года.