В районе крушения самолета Ан-12 под Иркутском обнаружены останки всех девяти погибших и второй черный ящик

Это сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Ан-12 принадлежит белорусской компании «Гродноавиа». В среду вечером он возвращался в аэропорт базирования после перевозки продуктов на Чукотку и пропал с радаров на подлете к Иркутску. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Следствие рассматривает три версии катастрофы. Ошибка пилотирования – погодные условия, а также техническая неисправность.
2021-11-05T09:04:23+03:00
2021-11-05T09:04:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:04, 05 ноября 2021
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