В районе крушения самолета Ан-12 под Иркутском обнаружены останки всех девяти погибших и второй черный ящик

Это сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Ан-12 принадлежит белорусской компании «Гродноавиа». В среду вечером он возвращался в аэропорт базирования после перевозки продуктов на Чукотку и пропал с радаров на подлете к Иркутску. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Следствие рассматривает три версии катастрофы. Ошибка пилотирования – погодные условия, а также техническая неисправность.