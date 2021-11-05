Госдума готова рассмотреть вопрос о лишении неприкосновенности депутата (КПРФ) Рашкина в случае обращения генпрокурора

Госдума незамедлительно займется делом депутата от КПРФ Валерия Рашкина и рассмотрит вопрос о снятии депутатского иммунитета после соответствующего обращения генерального прокурора, — сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Депутат от КПРФ Валерий Рашкин был задержан 29 октября в Саратовской области. В багажнике его автомобиля нашли разделанную тушу лося. Полиция возбудила уголовное дело по статье о незаконной охоте с причинением крупного ущерба. Дело расследует центральный аппарат СК. Сам Рашкин отрицает причастность к браконьерству. Депутат известен критическими заявлениями в адрес властей. Он неоднократно направлял депутатские запросы в Следственный комитет и Генпрокуратуру с требованием провести антикоррупционные проверки в отношении членов партии «Единая Россия». Он был одним из организаторов протестной акции КПРФ после недавних выборов в Госдуму.