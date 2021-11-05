В Еврейской автономной области в селе Пашково из-за отказа прививаться уволились еще 12 работников скорой, — сообщает РИА Новости. Ранее заявление на увольнение написали все 15 сотрудников скорой города Облучье. Власти региона уверяют, что местные жители не останутся без оперативной медицинской помощи.

