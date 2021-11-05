Егор Мостовщиков, основатель интернет-издания «Батенька, да вы трансформер» объявил о закрытии проекта с 31 декабря

По словам Мостовщикова, у этого решения нет ни экономических, ни политических причин. Решение принято давно, но он не мог себе позволить закрыть издание до того, как расплатится по всем долгам. При этом Мостовщиков считает, что делать независимое медиа можно и нужно, хотя сегодня это, цитирую, «еще большее самоубийство, чем было всегда».