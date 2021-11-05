Суточное число выздоровевших превысило количество заболевших. Эффект от нерабочих дней будет заметен в конце следующей недели, — уверен Собянин. Он вновь призвал москвичей прививаться. По данным мэрии, оба компонента вакцины получили почти 4,5 миллиона москвичей.
Власти Москвы и Подмосковья ранее заявили, что не будут продлевать режим нерабочих дней.
Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что эпидемиологическая ситуация в столице стабилизировалась
Суточное число выздоровевших превысило количество заболевших. Эффект от нерабочих дней будет заметен в конце следующей недели, — уверен Собянин. Он вновь призвал москвичей прививаться. По данным мэрии, оба компонента вакцины получили почти 4,5 миллиона москвичей.