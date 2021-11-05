Россиянину Игорю Данченко в США грозит до пяти лет тюрьмы за дачу ложных показаний ФБР о поиске компромата на Трампа

Кроме того, Данченко могут оштрафовать на 25 тысяч долларов за каждый из пяти пунктов обвинения, — пишет газета The Washington Times. Вчера россиянин впервые предстал перед судом в штате Вирджиния. Прокуратура не возражала против того, чтобы обвиняемый до начала разбирательства оставался на свободе. Ему придется носить электронный браслет.