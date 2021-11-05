Верховный суд Нидерландов должен вынести сегодня решение по иску бывших акционеров ЮКОСа к России

Вопрос о том, должна ли Россия выплатить связанным с ЮКОСом акционерам пятьдесят миллиардов долларов в последние годы обсуждался уже в трёх нидерландских судах. В 2014-ом международный арбитраж, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, постановил взыскать эти деньги. Он признал, что Россия фактически экспроприировала когда-то крупнейшую в стране нефтяную компанию, из-за чего акционеры потеряли деньги. Позже, Окружной суд города это решение отменил, но следующая инстанция — Апелляционный суд Гааги, как и первая, встала на сторону пострадавших.

В свою очередь российская сторона пыталась доказать, что для рассмотрения этого вопроса Международным трибуналом в Гааге вообще не было оснований. По словам юристов, такая возможность указана в Договоре к Энергетической хартии, но Москва не так и ратифицировала этот документ.

Из-за этого судебного разбирательства в 2015-ом году в Бельгии и Франции был арестован ряд российских активов на общую сумму выше полутора миллиардов долларов, включая имущество агентства «Россия сегодня». Позже это решение было также отменено.