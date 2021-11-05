В США арестован и выпущен под залог российский аналитик Данченко. Перед выборами 2016 он собирал компромат на Трампа

В США арестован и сразу выпущен под залог российский аналитик Игорь Данченко, который перед выборами 2016-го года собирал компромат на Дональда Трампа о его связях с Кремлём. Россиянина обвиняют в даче ложных показаний об источниках информации для того досье.

Арестовали Игоря Данченко в ходе расследования спецпрокурора США Джона Дарема, ему 45-й президент США ещё находясь на посту поручил проверить обстоятельства слежки за своим штабом. Она началась после того как ФБР получили информацию от российского аналитика о том, что Дональд Трамп и члены его избирательного штаба связаны с Кремлём. Впрочем, выяснить источники этих сведений так и не удалось, пишет газета New York Times. Именно Данченко, который много лет живёт в США, по сообщениям СМИ был одним из главных источников появления так называемого «досье Трампа» или досье Стила, названного так по имени бывшего британского разведчика, которому россиянин якобы предоставлял информацию. В документе утверждалось, что российские власти вмешивались в выборы президента США 5 лет назад и помогли победить на них Трампу. Он сам это не раз отрицал. Такой же позиции придерживался и Кремль. Вину Данченко, по словам его адвоката не признал, его оставили на свободе под залог в 100 тысяч долларов в ожидании решения суда. Ему по данным газеты Washington Times грозит до пяти лет тюрьмы за дачу ложных показаний.

ОТВОДКА:

Данченко за океаном также подозревают в связях с российскими спецслужбами, что он категорически отрицал.