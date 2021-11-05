В Италии позволят вакцинированным «Спутником V» получить бустерную дозу вакцины Pfizer или Moderna

После чего будет выдан сертификат о вакцинации, признанный в Евросоюзе. Об этом сообщило агентство ANSA со ссылкой на министра здравоохранения страны Роберто Сперанса.

По его словам, так называемый Green pass будет предоставлен тем, кто прошел полный курс вакцинации препаратом, не признанным в ЕС, но в течение шести месяцев получил бустерную дозу вакцинами Pfizer или Moderna».

В конце сентября стало известно, что Италия рассмотрит включение привитых «Спутником V» в систему Green pass. Ранее эту тему поднимал на встрече с властями Италии министр иностранных дел России Сергей Лавров.