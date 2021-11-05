Медицинский совет во главе с лечащим врачом президента Чехии Милоша Земана обсудит дальнейший план его лечения

Накануне главу республики перевели из реанимации в обычную палату.

Земан был госпитализирован вскоре после его встречи с премьер-министром Андреем Бабишем, партия которого на парламентских выборах 9 октября уступила оппозиционной коалиции «Вместе» во главе с Петром Фиалой. Он в свою очередь подтвердил предстоящую встречу с главой государства, которая должна пройти до 8 ноября, то есть до заседания депутатов нижней палаты, избранных на парламентских выборах.

Напомним, в связи с госпитализацией президента законодатели начали рассматривать вопрос о временной передаче президентских полномочий главе нижней палаты парламента и премьер-министру. 18 октября глава сената Чехии Милош Выстрчил обнародовал письмо, которое ему направило руководство Центрального военного госпиталя.

Согласно письму, Земан не способен выполнять служебные обязанности. Врачи назвали вероятность его возвращения к работе — неправдоподобной. Глава сената также заявил, что в случае перевода Земана из реанимации в обычную палату станет неактуальным рассмотрение вопроса о лишении его президентских полномочий по состоянию здоровья.

Заседание сената на тему здоровья президента предварительно намечено на 9 ноября.