Верховная Рада рассмотрит законопроект, который запрещает «отрицание факта военной агрессии РФ по отношению к Украине»

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин считает, что украинское законотворчество движется в определённом направлении по мере усугубления ситуации в стране и заведения в тупик дальнейшее развитие государства.

«Украинское законотворчество оно движется в определенном направлении по мере усугубления ситуации на Украине и заведения в тупик дальнейшего развития украинского государства. Они сидят и выдумывают, что им такое бы еще понапринимать, чтобы завести окончательно в тупик украино-российские отношения. «Крымская платформа» — один из значительных шагов Зеленского как раз и завела в тупик российско-украинские отношения, потому что, если вы ставите во главу угла Крым, а не Донбасс, значит вы заведомо заводите в тупик отношения», — сказал депутат.

Затулин подчеркнул, что такой законопроект призван ещё раз продемонстрировать, что Украина будет продолжать двигаться в том же направлении.

Украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский сказал «Эху Москвы», что такой законопроект может использоваться для подавления оппозиционно настроенных граждан.

«Это дополнительный повод для репрессий политической оппозиции. Поскольку у нас есть такие люди, которые готовы говорить о том, что на самом деле нельзя говорить об агрессии и т. д. И теперь, как я понимаю, это будет уголовно преследоваться, если будет задокументировано высказывание какого-нибудь оппозиционного политика, или просто гражданина. Это не только действия против оппозиции, это действия против свободы слова, против слова для самовыражения и т. д.», — подчеркнул он.

Погребинский добавил, что политические элиты пытаются показать себя патриотами, они формулируют такие идеи, в которых главным является антироссийский посыл.