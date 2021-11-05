Шведская группа ABBA сегодня выпустит свой новый студийный альбом впервые за 40 лет

Альбом будет носить название «Voyage», в него войдут 10 песен. Уже сейчас можно прослушать две из них. Вместе с анонсом новых композиций шведские поп-исполнители рассказали про серию, как они выразились, «революционных» концертов в Лондоне в следующем году.

После почти 40-летнего перерыва оригинальный состав группы — Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон, Анни-Фрид Лингстад и Агнета Фельтског — вместе работали в студии. Артисты записывали не только голоса и инструментальные партии: с помощью современных технологий фиксировались все их движения.

На концерте, как ожидается, не будут выступать сами участники, а только лишь их голограммы, названные ABBA-тарами. Для концерта отобраны 22 песни — в основном это самые популярные хиты группы, а также несколько композиций, которые нравятся самим музыкантам.

Шведская поп-группа ABBA заявила, что уйдет после выпуска альбома «Voyage» и завершения сопровождающих его концертов в следующем году,