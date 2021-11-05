Россиянин Иван Хохлов обратился в суд Орловской области с иском к американской метал-группе Metallica.

Он, как сообщает интернет издание znak.com со ссылкой на картотеку арбитражных дел, требует от музыкантов миллиард долларов. Основания официально неизвестны. Однако, как пишет юридический телеграм-канал «Арбитр», Хохлов заявляет, что он является автором всех текстов и музыки группы, ее логотипа и обложек альбомов. Также россиянин требует назначить ему «пожизненное содержание с доходов Metallica».