Россиянин Иван Хохлов обратился в суд Орловской области с иском к американской метал-группе Metallica.

Он, как сообщает интернет издание znak.com со ссылкой на картотеку арбитражных дел, требует от музыкантов миллиард долларов. Основания официально неизвестны. Однако, как пишет юридический телеграм-канал «Арбитр», Хохлов заявляет, что он является автором всех текстов и музыки группы, ее логотипа и обложек альбомов. Также россиянин требует назначить ему «пожизненное содержание с доходов Metallica».
2021-11-05T05:13:23+03:00
2021-11-05T05:13:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:13, 05 ноября 2021
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