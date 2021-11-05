Американский конгрессмен Марджори Тейлор Грин получила штрафов $48 тыс.

Как передает CNN, ультраправая активистка от Республиканской партии намеренно не носила маску на заседаниях Палаты представителей. Грин выступает против коронавирусных ограничений и вакцинации. Она также известна тем, что подала заявление об импичменте Джо Байдену на следующий день после его инаугурации.
2021-11-05T05:12:12+03:00
2021-11-05T05:12:16+03:00
https://echo.msk.ru/news/2930948-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:12, 05 ноября 2021
Загрузка комментариев...