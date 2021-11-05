Начинает работу Конгресс Международной федерации гимнастики.

6 ноября участникам предстоит выбрать нового главу организации. На этот пост претендуют действующий глава федерации, японец Моринари Ватанабэ, и президент Европейской федерации гимнастики азербайджанец Фарид Гаибов. Ватанабэ поддерживает Всероссийская федерации художественной гимнастики. Одним из кандидатов на пост вице-президента является руководитель Всероссийской федерации спортивной гимнастики Василий Титов. На назначение главой технического комитета претендует нынешний его председатель Наталья Кузьмина, против выдвижения которой выступила Россия.