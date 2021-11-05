Президенты России и Белоруссии утвердили все 28 союзных программ.

Как уточнил российский премьер Михаил Мишустин, союзные программы охватывают макроэкономическую, промышленную и аграрную политику обоих государств. Также начинается поэтапное формирование объединенных рынков нефти, газа и электроэнергии. Кроме того, Александр Лукашенко предложил создать медиахолдинг Союзного государства.