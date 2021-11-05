В США арестован и сразу выпущен под залог россиянин Игорь Данченко

Он участвовал в составлении досье о связях Дональда Трампа с Россией. Теперь его обвиняют в даче ложных показаний ФБР об источниках информации для того досье.

Профессиональный аналитик Игорь Данченко, постоянно живущий в США, стал фигурантом расследования спецпрокурора Джона Дарема. Досье, о котором идет речь, было составлено бывшим сотрудником британских спецслужб Кристофером Стилом.

В нем среди прочего утверждалось, что Трамп и его окружение сознательно сотрудничали с российскими спецслужбами, у которых якобы имелся компромат на него.