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05:05, 05 ноября 2021

В США арестован и сразу выпущен под залог россиянин Игорь Данченко

Он участвовал в составлении досье о связях Дональда Трампа с Россией. Теперь его обвиняют в даче ложных показаний ФБР об источниках информации для того досье.

Профессиональный аналитик Игорь Данченко, постоянно живущий в США, стал фигурантом расследования спецпрокурора Джона Дарема. Досье, о котором идет речь, было составлено бывшим сотрудником британских спецслужб Кристофером Стилом.

В нем среди прочего утверждалось, что Трамп и его окружение сознательно сотрудничали с российскими спецслужбами, у которых якобы имелся компромат на него.


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