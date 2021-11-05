Италия выдаст COVID-сертификат привитым препаратами, не одобренными в ЕС.

Как сообщил глава Минздрава Италии Роберто Сперанца, для этого гражданам нужно будет получить третью, бустерную дозу препаратов компаний Pfizer или Moderna Система цифровых сертификатов заработала в странах ЕС с 1 июля. Они подтверждают факт вакцинации, перенесенное заболевание или отрицательный тест на коронавирус. Сертификат позволяет путешествовать между странами, признающими его действие, без дополнительных проверок.