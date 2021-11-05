Италия выдаст COVID-сертификат привитым препаратами, не одобренными в ЕС.

Как сообщил глава Минздрава Италии Роберто Сперанца, для этого гражданам нужно будет получить третью, бустерную дозу препаратов компаний Pfizer или Moderna Система цифровых сертификатов заработала в странах ЕС с 1 июля. Они подтверждают факт вакцинации, перенесенное заболевание или отрицательный тест на коронавирус. Сертификат позволяет путешествовать между странами, признающими его действие, без дополнительных проверок.
2021-11-05T04:09:49+03:00
2021-11-05T04:09:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:09, 05 ноября 2021
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