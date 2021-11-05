Власти США пообещали $10 млн за информацию о лидерах хакерской группировки DarkSide.

Об этом сообщил официальный представитель Госдепа Нед Прайс. По его словам, помимо этого, ведомство выплатит дополнительно до $5 млн за сведения, которые позволят задержать или предъявить обвинения участникам майской кибератаки DarkSide на компанию Colonial Pipeline — одного из крупнейших трубопроводных операторов в стране.
2021-11-05T04:08:35+03:00
2021-11-05T04:08:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:08, 05 ноября 2021
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