Власти США пообещали $10 млн за информацию о лидерах хакерской группировки DarkSide.

Об этом сообщил официальный представитель Госдепа Нед Прайс. По его словам, помимо этого, ведомство выплатит дополнительно до $5 млн за сведения, которые позволят задержать или предъявить обвинения участникам майской кибератаки DarkSide на компанию Colonial Pipeline — одного из крупнейших трубопроводных операторов в стране.