Претензии канадской компании к задержанному в Дании российскому судну связаны с ее банкротством.

В 2018 году компания One Ocean Expeditions арендовала российский научно-исследовательский корабль «Академик Иоффе», но он сел на мель. В итоге компания понесла убытки. Позже «Академика Иоффе» вообще отозвали в Россию, что вылилось в дополнительные расходы для компании. «Академик Иоффе» принадлежит Институту океанологии РАН Накануне его задержали в датском порту в качестве обеспечительной меры по иску One Ocean Expeditions, которая организует туристические экспедиции в труднодоступные регионы Земли. Интересы банкротящейся компании в суде представляет агентство Pricewaterhouse Coopers.
2021-11-05T04:07:21+03:00
2021-11-05T04:07:25+03:00
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04:07, 05 ноября 2021
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