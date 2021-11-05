Претензии канадской компании к задержанному в Дании российскому судну связаны с ее банкротством.

В 2018 году компания One Ocean Expeditions арендовала российский научно-исследовательский корабль «Академик Иоффе», но он сел на мель. В итоге компания понесла убытки. Позже «Академика Иоффе» вообще отозвали в Россию, что вылилось в дополнительные расходы для компании. «Академик Иоффе» принадлежит Институту океанологии РАН Накануне его задержали в датском порту в качестве обеспечительной меры по иску One Ocean Expeditions, которая организует туристические экспедиции в труднодоступные регионы Земли. Интересы банкротящейся компании в суде представляет агентство Pricewaterhouse Coopers.