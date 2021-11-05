Российскому аналитику Игорю Данченко, арестованному в США, предъявили обвинение.

При этом суд отпустил его под залог. Как говорится в судебных документах, ему вменяют предоставлении ложной информации ФБР. Данченко мог лгать спецслужбе во время президентской кампании 2016 года, по итогам которой победил Дональд Трамп. Российского аналитика подозревают в сборе информации для досье на Трампа, которое было опубликовано в 2017 году при участии бывшего британского разведчика Кристофера Стила