Российскому аналитику Игорю Данченко, арестованному в США, предъявили обвинение.

При этом суд отпустил его под залог. Как говорится в судебных документах, ему вменяют предоставлении ложной информации ФБР. Данченко мог лгать спецслужбе во время президентской кампании 2016 года, по итогам которой победил Дональд Трамп. Российского аналитика подозревают в сборе информации для досье на Трампа, которое было опубликовано в 2017 году при участии бывшего британского разведчика Кристофера Стила
2021-11-05T04:04:02+03:00
2021-11-05T04:04:07+03:00
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04:04, 05 ноября 2021
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