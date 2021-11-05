Из ВМС США уволен командир АПЛ «Коннектикут».

Подлодка в прошлом месяцу столкнулась в Южно-Китайском море с не отмеченной на карте подводной горой. Командующий 7-м флотом вице-адмирал Карл Томас по итогам разбирательства решил, что столкновения можно было избежать. Своих должностей лишились еще несколько офицеров субмарины. Пострадавшая подлодка пока остается на на острове Гуам, где специалисты оценивают степень нанесенного ей ущерба Затем она отправится на ремонт в Бремертон в США.