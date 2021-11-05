Хоккеиста сборной России Валерия Ничушкина заподозрили в употреблении допинга.

Сообщается, что он сдал положительный тест при подготовке к Олимпиаде в Сочи в 2013 году. Теперь ему может грозить до 4 лет дисквалификации. По сведениям агентства РИА Новости, игрок употребление допинга отрицает и готов судиться с WADA.
2021-11-05T03:10:43+03:00
2021-11-05T03:10:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:10, 05 ноября 2021
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