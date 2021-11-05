Хоккеиста сборной России Валерия Ничушкина заподозрили в употреблении допинга.

Сообщается, что он сдал положительный тест при подготовке к Олимпиаде в Сочи в 2013 году. Теперь ему может грозить до 4 лет дисквалификации. По сведениям агентства РИА Новости, игрок употребление допинга отрицает и готов судиться с WADA.