Россия, по данным BMJ оказалась лидером по снижению ожидаемой продолжительности жизни.

Британское медицинское издание проанализировало ситуацию в 37 странах с высокими и средними доходами граждан. В России падение составило 2,33 года у мужчин и 2,14 года у женщин. На втором месте оказались США, а на третьем — Болгария.
2021-11-05T03:08:36+03:00
2021-11-05T03:08:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:08, 05 ноября 2021
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