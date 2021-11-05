Президенты России и Белоруссии утвердили 28 союзных программ.

В них, как сообщалось ранее, идет речь об интеграции валютных систем двух стран, создании общего платежного пространства и новых принципах налогообложения. Также Высшим госсоветом, который проходил в режиме видеоконференции, была одобрена концепция миграционной политики союзного государства и принята обновленная военная доктрина. О 28 союзных программах сообщалось лишь в общих чертах, подробности их реализации пока неизвестны.
2021-11-05T03:07:16+03:00
2021-11-05T03:07:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:07, 05 ноября 2021
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