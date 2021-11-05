Президенты России и Белоруссии утвердили 28 союзных программ.

В них, как сообщалось ранее, идет речь об интеграции валютных систем двух стран, создании общего платежного пространства и новых принципах налогообложения. Также Высшим госсоветом, который проходил в режиме видеоконференции, была одобрена концепция миграционной политики союзного государства и принята обновленная военная доктрина. О 28 союзных программах сообщалось лишь в общих чертах, подробности их реализации пока неизвестны.