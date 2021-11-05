Страны ОПЕК+ решили не ускорять прирост добычи нефти в сл. месяцев.

В декабре общая добыча увеличится, как и планировалось, на 400 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, члены ОПЕК+ не согласились с призывами США нарастить добычу. По словам российского вице-премьера Александра Новака, альянс учел сезонное сокращение спроса зимой, а также влияние на рынок пандемии коронавируса. Помимо этого, ОПЕК+ подтвердил действие механизма компенсации не сокращенной до этого добычи до конца 2021 года. Следующая встреча участников соглашения назначена на 2 декабря.
2021-11-05T03:06:06+03:00
2021-11-05T03:06:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:06, 05 ноября 2021
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