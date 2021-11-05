Суд в США освободил под залог в 100 тыс. долл. россиянина Игоря Данченко.

Он был задержан по обвинению в даче ложных показаний ФБР относительно связей экс-президента Дональда Трампа с Россией. Данченко также должен будет в течение 24 часов сдать паспорт. По данным минюста США, с июня по ноябрь 2017 года Данченко пять раз дал ложные показания ФБР относительно источников информации, которая сыграла ключевую роль в досье на Трампа, составленном в 2016 году экс-сотрудником британских спецслужб Кристофером Стилом. В нем утверждалось, что Россия располагает компроматом на Трампа. Трамп не раз называл досье фальшивкой, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков — газетной «уткой».