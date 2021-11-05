Суд в США освободил под залог в 100 тыс. долл. россиянина Игоря Данченко.

Он был задержан по обвинению в даче ложных показаний ФБР относительно связей экс-президента Дональда Трампа с Россией. Данченко также должен будет в течение 24 часов сдать паспорт. По данным минюста США, с июня по ноябрь 2017 года Данченко пять раз дал ложные показания ФБР относительно источников информации, которая сыграла ключевую роль в досье на Трампа, составленном в 2016 году экс-сотрудником британских спецслужб Кристофером Стилом. В нем утверждалось, что Россия располагает компроматом на Трампа. Трамп не раз называл досье фальшивкой, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков — газетной «уткой».
2021-11-05T03:04:52+03:00
2021-11-05T03:04:56+03:00
https://echo.msk.ru/news/2930918-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:04, 05 ноября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
В Москве полицейский ударил женщину по щеке своим удостоверением со словами «Я здесь власть» В интервью «Новой газете» Диана Мальцева рассказала, что лейтенант полиции ОВД Алексеевский Александр Бурденюк пришел в квартиру, где она находилась с тремя детьми, с целью найти военнообязанного брата ее мужа…