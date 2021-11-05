Отправка третьего экипажа на корабле «Крю дрэгон» на МКС отложена еще на два дня.

Причиной, как сообщает НАСА, стал неблагоприятный прогноз погоды. Ближайшая возможность для запуска миссии появится 8 ноября. На борту космического корабля компании SpaceX к МКС отправятся три американских астронавта, а также астронавт ЕКА. 7 ноября, с МКС на Землю вернется второй экипаж Crew Dragon.
2021-11-05T02:12:12+03:00
2021-11-05T02:12:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:12, 05 ноября 2021
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