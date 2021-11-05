На севере Франции электричка сбила группу мигрантов из Эритреи.

Один человек погиб, еще один получил серьезные травмы. Местные власти утверждают, что мигранты шли по железной дороге под проливным дождем и из-за отсутствия освещения не увидели приближающийся поезд. В электричке ехали 17 пассажиров. В результате инцидента прервано движение поездов между Дюнкерком и Кале.