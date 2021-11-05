Перестрелка наркоторговцев вызвала панику на пляже в мексиканском Канкуне.

По данным местной прокуратуры, там произошло столкновение между двумя враждующими группировками, в результате которого два человека были застрелены. Согласно видео из соцсетей, многие отдыхающие спрятались в ближайших отелях.
2021-11-05T02:09:42+03:00
2021-11-05T02:09:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:09, 05 ноября 2021
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