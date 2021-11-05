В ВОЗ встревожены темпами распространения коронавируса в 53 странах Европы.

Между тем, как заявил директор Европейского бюро организации Ханс Клюге, если 95% европейского населения будут использовать маски, удастся спасти почти 200 тыс. жизней. По его словам, число случаев COVID-19 в Европе приближается к рекордному уровню, а наиболее распространенный штамм в регионе — «дельта». Он уточнил, что рост заболеваемости объясняется недостаточным охватом вакцинацией и ослаблением ограничительных мер.