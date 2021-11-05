Z Архив новостей новости
5 1 6 415
02:06, 05 ноября 2021

Журнал «Искусство кино» лишился финансирования из госФонда кино.

Об этом в эфире телеканала «Дождь»* рассказал главред издания Антон Долин. По его словам, инициировал приостановку финансирования гендиректор Первого канала Константин Эрнст. Долин считает, что поводом стала его рецензия на фильм «Союз спасения», одним из продюсеров которого был Эрнст. В качестве официальной причины отказа в финансировании, как уточнил Долин, было заявлено, что цель фонда — финансирование кино, а не печатных изданий. Средства, которые получал журнал «Искусство кино» из Фонда кино, по словам Долина, шли на зарплаты, гонорары и аренду В сложившейся ситуации Долин организовал кампанию по сбору средств на краудфандинговой площадке Planeta.ru. До 19 декабря планируется собрать 2 миллиона рублей.

*признан в РФ СМИ-иноагентом


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Лев Шлосберг член Федерального политкомитета партии «Яблоко»

+ Страна без покаяния Страна без покаяния Отсутствие этого правосудия, общенационального судебного процесса, на котором неизбежно были бы названы имена не только жертв, но также палачей – это и есть государственная политика современной России…

5 379 6 38134 29.10
8читать ;смотреть
Новости

В Москве стартует эксперимент, который должен смоделировать экспедицию на Луну Шестеро добровольцев проведут восемь месяцев в замкнутом пространстве в рамках международной космической программы SIRIUS-2021...

5 69 6 7297
Блоги

В Минске во Дворце Независимости выставили автомат Калашникова, с которым Лукашенко появился на акции протеста Президента Белоруссии с автоматом в руках показали в эфире государственного ТВ в день самых массовых в истории страны протестов против фальсификации выборов…

5 134 6 14490 31.10
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Обрыв профессиональных стандартов Заходим на сайт IHS, где, как сообщает Bild, подвязался эксперт Кокшаров. Непосредственно на его страничке крупным леттерингом значится, что за свои экспертизы по телефону он берет по тысяче долларов в час…

5 86 6 11409 01.11
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Американцы продолжат принуждать Россию «укреплять энергобезопасность Киева» Мысль если и интересная, то только американским стратегам и украинским тактикам. Российский интерес давно уже в другом…

5 64 6 8610 03.11
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Помните! Поддержка явных или пока скрытых коммунистов-сталинистов, будь то в форме голосования или в виде уговоров себя и других, что это «уже не те коммунисты», выдает системе Путина индульгенцию на новые аресты и новые приговоры…

5 91 6 12738 29.10
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

«Вниманию Би-би-си: где вы, таланты?» Ситуация на Балканах обостряется, фитиль балканской «пороховой бочки Европы» может быть подожжен в любой момент в результате действий косовских экстремистов при попустительстве со стороны их западных покровителей…

5 70 6 11120 03.11
Блоги

Виктор Шендерович писатель

День национального единства, говорите? Если бы 4 ноября, из года в год, мы вспоминали тех, кто погиб от рук чекистов и их наследников, это могло бы однажды приблизить ощущение подлинного национального единства – вполне трагического, но безусловного…

5 205 6 36497 04.11
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Обойдетесь лимонадом А что еще-то делать бедному россиянину? Огурцы и помидоры за октябрь подорожали почти в 1,5 раза. За 1 месяц! Зато лимоны подешевели…

5 111 6 20741 04.11
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Это вам не Квартал-95, пан Зеленский. Крым никогда не вернётся на Украину Раскачивание ситуации приведёт к тому, что Россия может ввести жёсткие санкции против Украины и её граждан, перекрыть прокачку газа через Украину, полный запрет на ввоз украинских товаров и визовый режим…

5 192 6 37501 03.11
Новости

Бывшие заключённые покровской колонии, где отбывает наказание Навальный, рассказали об издевательствах над политиком Заключённым было запрещено с Навальным общаться, а руководство колонии просило осуждённых записывать каждый его шаг…

5 29 6 6064
Новости

фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС Центр «Вектор» настаивает на том, что «ЭпиВакКорона» по уровню защиты от ковида сопоставима с другими препаратами Менять состав под новые штаммы не нужно…

5 28 6 5919
Блоги

Ульяновского священника уволили после поста в Facebook о готовности «пожать руку» Навальному «Увы, сейчас свободы слова в РПЦ нет», — заявил Георгий Сухобокий после увольнения…

5 82 6 17374 29.10
Блоги

Наталья Поклонская чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Кабо-Верде

Я хочу призвать людей не разделяться на привитых и непривитых Введение нового понятия QR-кодов для возможности посещения магазинов, ресторанов, аптек и других заведений — это мера завуалированного принуждения к необязательной вакцинации от ковида…

5 139 6 31136 04.11
Блоги

Дмитрий Медведев: Шесть уроков одной пандемии Заместитель председателя Совета безопасности РФ — о прошлом, настоящем и будущем борьбы с COVID-19...

5 146 6 33549 01.11
Новости

В Москве полицейский ударил женщину по щеке своим удостоверением со словами «Я здесь власть» В интервью «Новой газете» Диана Мальцева рассказала, что лейтенант полиции ОВД Алексеевский Александр Бурденюк пришел в квартиру, где она находилась с тремя детьми, с целью найти военнообязанного брата ее мужа…

5 38 6 9612

Популярное за неделю

Новости

фото: © РИА Новости / Павел Бедняков Бывшие заключенные рассказали об издевательствах в колонии над Алексеем Навальным Нариман Османов и Евгений Бурак сообщили, что их и других отбывавших наказание в одном отряде с Навальным проинструктировали не говорить с ним и записывать все, что он рассказывает или делает…

5 97 6 140814
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Наступил в России такой 37-й коммерческий год. Ну понятно, что сейчас дело зубами не ограничивается. Размах совершенно другой. И этот коммерческий террор касается не только людей, которые каким-то способом протестуют…

5 32 6 76610 30.10
#слушать 49:49 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3555356
Вопросы, сомнения, судебные ошибки:
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 3 6 5324 31.10
Блоги

Михаил Фаворов д.м.н, эпидемиолог, руководитель медицинско-исследовательской компании DiaPrep System Inc

Больных все больше, а выздоравливает мало Легко вижу надвигающуюся регистрацию 50 000 в день и смертность более 1.500. НО, конечно, если руководство позволит!..

5 109 6 181706 02.11
Блоги

Дмитрий Гудков политик

+ Чёрная метка Путина Чёрная метка Путина Это отвратительно, но это нужно знать, чтобы видеть, как Россия докатилась до травли собственных граждан и к чему это рано или поздно приведёт…

5 80 6 101837 01.11
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9313406
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5072326

Сегодня в эфире