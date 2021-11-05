Журнал «Искусство кино» лишился финансирования из госФонда кино.

Об этом в эфире телеканала «Дождь»* рассказал главред издания Антон Долин. По его словам, инициировал приостановку финансирования гендиректор Первого канала Константин Эрнст. Долин считает, что поводом стала его рецензия на фильм «Союз спасения», одним из продюсеров которого был Эрнст. В качестве официальной причины отказа в финансировании, как уточнил Долин, было заявлено, что цель фонда — финансирование кино, а не печатных изданий. Средства, которые получал журнал «Искусство кино» из Фонда кино, по словам Долина, шли на зарплаты, гонорары и аренду В сложившейся ситуации Долин организовал кампанию по сбору средств на краудфандинговой площадке Planeta.ru. До 19 декабря планируется собрать 2 миллиона рублей.

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