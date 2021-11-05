Освобожденный под залог россиянин Игорь Данченко, покинул здание суда в США.

Ему предъявлены обвинения в даче ложных показаний ФБР относительно связей экс-президента Дональда Трампа с Россией. Как передает РИА Новости, на вопросы журналистов, собирается ли он признавать себя виновным, Данченко отвечать не стал. МСежду тем, ему грозит до пяти лет тюрьмы. Минюст США утверждает, что Данченко солгал ФБР относительно источников информации, которую он предоставил авторам компрометирующего Трампа досье в период избирательной кампании 2016 года.