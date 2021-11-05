Суд в США отпустил под залог российского аналитика Игоря Данченко.

Ему предъявлено обвинение по пяти пунктам. По версии ФБР, аналитик дал ложные показания относительно связей бывшего президента Дональда Трампа с Россией. Прокуратура на слушаниях заявила, что не требует содержания Данченко под арестом на время процесса Т.н . «досье» на Трампа появилось в американской прессе в 2017 году. В нем утверждалось, что Россия вмешивалась в выборы президента США 2016 года и помогла Трампу одержать победу. В подготовке досье участвовал бывший британский разведчик Кристофер Стил.
2021-11-05T01:09:31+03:00
2021-11-05T01:09:35+03:00
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01:09, 05 ноября 2021
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