Полиция задержала более 20 человек перед т.н. «Русским маршем» в Москве.

Как сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо»*, задержания проходили на станциях метро «Пушкинская» и «Октябрьское поле». Усиленные патрули полиции также были размещены около метро «Баррикадная», где, предположительно, должны были собраться участники марша. Среди задержанных были несовершеннолетние и журналисты. Традиционная акция националистов не была согласована с властями. Кроме того, в столице из-за коронавируса сейчас запрещены публичные мероприятия. Само уличное шествие в итоге не состоялось. 3 ноября суд в Москве арестовал на 15 суток одного из организаторов марша, Никиту Зайцева. Он был обвинён в неповиновении полиции.

*признан в России «СМИ-иноагентом»