РКН отказался зарегистрировать издание «Псковская губерния» в качестве СМИ.

Причиной, как сообщает интернет издание «Медиазона»*, ведомство назвало присвоение главному редактору Денису Камалягину статуса «иноагента». В феврале прошлого года редакция «Псковской губернии» перестала выпускать печатную версию издания и действие свидетельства СМИ было приостановлено. Поэтому сайт газеты пришлось регистрировать заново. С тех пор, по словам журналиста, РКН пять раз отказывал в регистрации СМИ, ссылаясь на коронавирусные ограничения и нарушения при подаче документов. В сентябре Камалягин** подал в суд на псковское управление ведомства.

*признано в РФ иноагентом

** признан в РФ иноагентом