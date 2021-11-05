РКН просит прокуратуру проверить песни и ютьюб-канал Алены Швец.

Как передает РИА Новости, проверку инициировала детский омбудсмен в Саратовской области Татьяна Загородняя. Она считает, что певица использует в своем творчестве призывы к суициду и гей-пропаганду. В начале октября под окнами жилой многоэтажки в Саратове была обнаружена 11-летняя девочка. Сообщалось, что она совершила попытку самоубийства во время прямого эфира в одной из соцсетей. На странице девочки во «ВКонтакте» следователи нашли песни Швец. На ютьюб-канал 20-летней певицы подписаны почти 900 пользователей. Алена Швец известна своими песнями о жизни подростков.