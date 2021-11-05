Основатель сетевого издания «Батенька, да вы трансформер» объявил о закрытии проекта 31 декабря

Журналист Егор Мостовщиков написал у себя в «Фейсбуке», что весь год работает, чтобы рассчитаться с долгами и покончить с сайтом самиздата. По его словам, в закрытии проекта нет ни экономических, ни политических причин, ему больше не хочется им заниматься.

