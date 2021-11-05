США объявили награду в 10 млн долларов за данные о лидерах русскоязычной хакерской группировки DarkSide

Она причастна к атаке на оператора крупного трубопровода на востоке страны.

Госдепартамент пообещал крупную денежную сумму за любую информацию о личности или местонахождении тех, кто играет ведущую роль в деятельности группировки DarkSide. В частности, 5 млн долларов власти США намерены выплатить за данные, которые помогут арестовать людей, которые стремятся участвовать, как выразились в ведомстве, «в новых операциях» киберпреступников.

Группировка DarkSide, по данным экспертов, базируется в Восточной Европе, при этом набирают туда, как правило, тех, кто владеет русским языком. Она специализируется на распространении вируса-вымогателя. Именно таким образом, в частности, весной этого года пострадал американский трубопровод Colonial Pipeline. Злоумышленники требовали от компании-оператора выкуп за расшифровку данных, заблокировавших деятельность предприятия. Инцидент привел к остановке прокачки нефти на восточное побережье США и к топливному кризису, продолжавшемуся больше недели. При этом в самой группировке DarkSide позднее извинились за случившееся и уверяли, что не хотели создавать проблемы жителям страны.

Почти сразу после кибератаки на трубопровод в США Вашингтон обвинил в нападении российских хакеров. По данным газеты The New York Times, недавно Белый дом передал Москве имена подозреваемых в причастности к нападениям на американские объекты инфраструктуры.