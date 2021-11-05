Верховная рада сегодня рассмотрит законопроект о запрете отрицания агрессии России против Украины

За трансляцию высказываний, отрицающих военную агрессию со стороны России и оккупацию ею части территории Украины, предлагается штрафовать. За повторное нарушение средствам массовой информации и вовсе грозит лишение лицензии через суд. Следить за исполнением закона будет государственный регулятор медиарынка – Национальная комиссия по телевидению и радиовещанию. Авторы законопроекта из президентской партии «Слуга Народа» считают, что сейчас у ведомства не хватает полномочий, чтобы влиять на СМИ. При этом страна находится в условиях информационной войны и необходимости противодействовать российской пропаганде, подчеркивается в пояснительной записке к документу. Отмечается, что от реакции на ситуацию может зависеть суверенитет государства, поэтому контроль должен быть строгим. Законопроект внесли в Верховную раду еще в прошлом году, но голосование пока так и не состоялось.

Ранее депутаты украинского парламента предлагали ввести ответственность за отрицания агрессии России против Украины вплоть до тюремного срока.