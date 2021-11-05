Президенты России и Белоруссии утвердили 28 интеграционных программ союзного государства

Союзные программы нацелены на создание единого рынка нефти и газа. Эти энергоресурсы Россия продает Белоруссии по цене в несколько раз дешевле, чем другим странам. Внутри союзного государства должно появится общее платежное пространство, а налоговая и денежно-кредитная политика будет объединена.

Интеграционные программы помимо экономических вопросов касаются и военной сферы. Как заявили участники встречи, среди которых были не только президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко, страны намерены сообща противостоять попыткам вмешательства в свои внутренние дела, в том числе с помощью взаимного усиления войск.

Встреча глав государств прошла дистанционно: участники расположились в Минске и Севастополе. При этом Лукашенко пожаловался, что не получил от Путина приглашение в Крым.

Работу по большинству интеграционных программ планируется завершить до 2025 года.