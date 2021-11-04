В Иране прошла демонстрация, посвященная годовщине захвата заложников в американском посольстве

На улицы Тегерана вышли тысячи человек с транспарантами в руках. Они выкрикивали антизападные лозунги и жгли флаги США и Израиля. Часть участников несла чучело американского президента Джо Байдена, на которое надели футболку с изображением звезды Давида.

Акцию организовали местные власти. Главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции Хосейн Салами с трибуны назвал Соединенные Штаты «фабрикой диктатуры» и выразил готовность оказать сопротивление любой силе, которая угрожает интересам иранцев.

Демонстрацию в Тегеране проводят ежегодно. Протестующие против политики Запада отмечают захват в 1979 году сторонниками исламской революции американских дипломатов и других сотрудников посольства США. Освободить заложников удалось только спустя полтора года.

На фоне сегодняшней манифестации МИД Ирана объявил о готовности возобновить переговоры с Вашингтоном об отмене части американских санкций уже в этом месяце.